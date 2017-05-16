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Sivasspor'a Vali Gül'den tebrik

SÜPER Lig'e çıkmayı garantileyen Sivasspor, ligin son haftasında kendisine gibi Süper Lig'e çıkan Evkur Yeni Malatyaspor'la sahasında oynayacağı son maçın hazırlıklarına başlarken Sivas Valisi Davut Gül, yönetim ve futbolcuları...

Sivasspor'a Vali Gül'den tebrik
SÜPER Lig'e çıkmayı garantileyen Sivasspor, ligin son haftasında kendisine gibi Süper Lig'e çıkan Evkur Yeni Malatyaspor'la sahasında oynayacağı son maçın hazırlıklarına başlarken Sivas Valisi Davut Gül, yönetim ve futbolcuları tebrik etti.
VALİ GÜL: "SİVAS'IN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜNÜZ"
Sivas Valisi Davut Gül, antrenmandan önce tesislerde Sivasspor yönetimini ve futbolcularla bir arkaya geldi, Süper Lig'e çıktıkları için tebrik etti. Futbolcular da Vali Gül'e 58 numaralı 'Davut Gül' yazılı imzalı formalarını hediye etti. Vali Gül, "Yolunuz açık olsun. Siz Sivas'ın yüzünü güldürdünüz. Allah'ta sizlerin yüzünü güldürsün" dedi. Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ise, "Futbolcularımızdan aldığımız güçle şampiyonluk sözü vermiştik. Onlar bizim yüzümüzü kara çıkarmadı. Sayın Valimizin desteğini de yıl boyunca yanımızda hissettik. Ordan almış olduğumuz güçle de sözümüzü tutup futbolcu arkadaşlarımız ve teknik heyetimizin başarısıyla şampiyon yaptık. Allah'a çok şükür mahçup olmadık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Daha sonra Vali Gül, Sivasspor Yönetim Kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular toplu fotoğraf çektirdi.
NEŞELİ ANTRENMAN
Ligin bitimine 1 hafta kala deplasmanda Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalarak Süper Lig'e çıkan Sivasspor, bugün teknik direktör Samet Aybaba nezaretinde kulüp tesislerinde bir antrenman yaptı. İdman, düz koşu ile başladı. Ardından futbolcular ayak tenisi, istasyon çalışması ve taktik idman yaptı. Kırmızı beyazlı ekip tam kadro çalıştı. İdman süresince futbolcuların çok neşeli olduğu görüldü.

FOTOĞRAFLI

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