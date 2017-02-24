Sivasspor'a öğrenci morali

SİVAS'ta Batı Koleji öğrencileri ve öğretmenleri Sivasspor'un bugünkü antrenmanını ziyaret etti.

Kulüp tesislerine gelen kolej öğrencileri tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde antrenmana gelen futbolcuları karşıladı. Futbolculara büyük ilgi gösteren öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında başarı dileklerini iletti. Öğrenciler Teknik Direktör Mesut Bakkal ile de bir süre sohbet etti.

Öğrencilere Sivasspor'a gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Bakkal, tüm öğrencileri hafta sonu oynanacak olan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçına davet ederek, "Genç kardeşlerimizin enerjisi, coşkusu, takımımıza olan inançları bizleri çok mutlu etti. İnşallah Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçından iyi bir skor alacağız. Bizleri destekleyen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Bir süre antrenmanı takip eden öğrenciler, kırmızı beyazlı takıma baklava da ikram etti.