Sivas ve Eskişehir'de düzenlenen güreş şampiyonası sona erdi

İSTANBUL,()

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye 13-15 yaş büyük minikler serbest güreş grup şampiyonası sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların mücadele ettiği şampiyona nefesleri kesti.

Türk güreşine ilginin her geçen gün artığını belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Uluslararası alanlarda alınan başarılı sonuçlar güreşe olan ilgiyi artırıyor. 13-15 yaş bizim büyük önem verdiğimiz bir yaş grubu. Hem Eskişehir'de hem de Sivas'taki şampiyonaya ilgi ve katılım bizleri fazlasıyla mutlu etti. Ata sporumuz olan güreşi hep zirvede tutmalıyız. Bunun için de 13-15 yaş grubundan yeni sporcular yetiştirmek zorundayız. Alt yapı ve üst yapı arasında kurduğumuz sistemli çalışmalar sayesinde yeni, Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkaracağız" şeklinde konuştu.

Sivas'ta Taha Akgül, Eskişehir'de ise Şehit Anıl Gül spor salonlarında düzenlenen şampiyonada bugünkü final maçlarının ardından dereceye giren sporcuların isimleri ise şu şekilde:

ESKİŞEHİR

62 KG'da

1. Duhan Hamza Duman

2. Setcat Aliyev

3. Turgut Kiremit

3. Yiğit Öztürk Can

68 KG'da

1. İ. Hakkı Yücetaş

2. Raushan Sulıyev

3. Ömer Faruk Kırat

3. Mevlüt Özdemir

75 KG'da

1. Magamed İsrapilov

2. Recep Bekkaya

3. Eyüp Çiftçi

3. Suat Atlı

100 KG'da

1. Hasan Sipahi

2. C. Ayberk Tiyek

3. Eray Yılmaz

3. Alper Altay

SİVAS

62 KG'da

1. Murat Doğan

2. M. Can Erdem

3. Talha Uslu

3. Mustafa Demir

68 KG'da

1. Harun Söyler

2. Şahin Yıldırım

3. M. Fatih Durak

3. Emre Çiftçi

75 KG'da

1. M. Halil Ozmus

2. H. Taha Küçük

3. M. Furkan Güneş

3. M. Altun Akar

100 KG'da

1. Hüseyin Atay

2. İbrahim Atay

3. Hakan Tekel

3. A. Eren Çoskun