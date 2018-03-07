Sivas Valisi Gül'den, Demir Grup Sivasspor'a bağlama

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

Sivas Valisi Davut Gül, kendisini ziyaret eden Demir Grup Sivassporlu teknik heyet ve futbolculara bağlama hediye etti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, futbolcular Ziya Erdal, Robinho, Hakan Arslan, Tolgahan Acar ile Asbaşkan Faruk Taşseten ve İdari Menajeri Oray Otyakmaz Sivas Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Vali Gül, Demir Grup Sivasspor'un şehrin yüzünü güldürdüğü ifade ederek "Alt ligden gelip de bu sene burada olmamız büyük başarı. Bunda kulüp yönetiminin, sizlerin, futbolcuların çok katkıları var. Sivas'ın gönlünde o sevgiyi, başarıyı hep yakaladınız. Geçen sene en zor durumumuzda gelip Süper Lig'e çıkardınız. Bu sene de çok şükür kazasız, belasız iyi gidiyoruz. İnşallah şu önümüzdeki dört maçta da galibiyet alıp beş maç galibiyet serimiz olmuş olur. Sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz. Bizim yüzümüzü, şehrimizin yüzünü de güldürdüğünüz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Sivas'ta yaşayan veya Sivas'ta yaşamayan her Sivaslının gönlünde Sivasspor var ve hepsinin üzerinde de sizin haklarınız var. Hepsi başı dik geziyorsa, futbol muhabbeti olduğunda göğsünü gere gere ben Sivassporluyum diyorsa bunda sizlerin katkısı çok büyü" dedi.

Teknik direktör Samet Aybaba ise futbolcuların büyük bir özveri ile mücadele ettiğini ifade ederek, "Çok teşekkür ederiz. Bizler de bir aileyiz. Hem keyif alalım, hem keyif verelim, Sivasspor'u bir yerde tutalım, içindeki insanlar da mutlu olsun. Öyle başladık göreve. Gerçekten oyuncularımız büyük özveri gösteriyor. İyi yerlerdeyiz, iyi futbol oynayalım, devam edelim. Bu sene hiç olmazsa doğru bir yerde duralım, daha sonrasında daha iyi bir konuma gelelim. Hepsinin emeği var. Sizin de katkınız var. Bu anlamda size de teşekkür ederiz. Oyuncularımızla mutlu bir aile gibiyiz, inanılmaz keyifliler, inşallah bu devam eder" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Demir Grup Sivasspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Robinho, Vali Gül'e Sivasspor forması hediye ederken, Vali Gül de ziyarete gelen teknik heyet ve futbolculara birer bağlama hediye etti. Sivas'ın âşıklık geleneğinden bahseden Gül, Âşık Veysel'in dünya çapında tanınan ünlü bir ozan olduğunu ve bu topraklardan çıktığını anımsattı.

Görüntü Dökümü:

-Ziyaretten görüntüler

-Vali Gül'ün konuşması

-Teknik Direktör Aybaba'nın konuşması

-Futbolculara bağlama hediye edilmesi

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