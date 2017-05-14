Sivas'ta Süper Lig coşkusu

SİVASPOR'un deplasmanda oynadığı adana Demirspor maçında aldığı 1-1'lik beraberlik ile Süper Lig'e yükselmeyi garantilemesi kentte büyük coşku yarattı. Taraftarlar, meydanda şampiyonluğu kutladı.Geçen sezon Süper Lig'e yükselen Sivasspor, deplasmanda oynadığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalmasına karşın, takipçisi Eskişehirspor ile ikili averaj üstünlüğü nedeniyle 59 puanla Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Maçın başlama saatinde kent meydanında toplanan futbolseverler, belediyenin dev ekranından karşılaşmayı büyük bir dikkatle takip etti. Uzun süre 1-0 önde giden maçın son anlarında Adana Demirspor'un beraberlik golünü bulmasıyla, bir anlık panik yaşayan kırmızı-beyazlılar Eskişehnirspor'un kendi evinde Gaziantep Büyükşehir Belediye ile 2-2 berabere kalmasıyla Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte taraftarlar kent meydanında büyük coşku yaşadı. Trafiğe kapatılan Hükümet Meydanında toplanan binlerce kırmızı-beyazlı taraftar, şampiyonluk şarkıları söyleyerek halaylar çekti.

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