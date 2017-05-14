Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Sivas'ta Süper Lig coşkusu

SİVASPOR'un deplasmanda oynadığı adana Demirspor maçında aldığı 1-1'lik beraberlik ile Süper Lig'e yükselmeyi garantilemesi kentte büyük coşku yarattı. Taraftarlar, meydanda şampiyonluğu kutladı. Geçen sezon Süper Lig'e yükselen...

Sivas'ta Süper Lig coşkusu
SİVASPOR'un deplasmanda oynadığı adana Demirspor maçında aldığı 1-1'lik beraberlik ile Süper Lig'e yükselmeyi garantilemesi kentte büyük coşku yarattı. Taraftarlar, meydanda şampiyonluğu kutladı.
Geçen sezon Süper Lig'e yükselen Sivasspor, deplasmanda oynadığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalmasına karşın, takipçisi Eskişehirspor ile ikili averaj üstünlüğü nedeniyle 59 puanla Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Maçın başlama saatinde kent meydanında toplanan futbolseverler, belediyenin dev ekranından karşılaşmayı büyük bir dikkatle takip etti. Uzun süre 1-0 önde giden maçın son anlarında Adana Demirspor'un beraberlik golünü bulmasıyla, bir anlık panik yaşayan kırmızı-beyazlılar Eskişehnirspor'un kendi evinde Gaziantep Büyükşehir Belediye ile 2-2 berabere kalmasıyla Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte taraftarlar kent meydanında büyük coşku yaşadı. Trafiğe kapatılan Hükümet Meydanında toplanan binlerce kırmızı-beyazlı taraftar, şampiyonluk şarkıları söyleyerek halaylar çekti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246