Sivas'ta Süper Lig coşkusu

Hükümet Meydanı'nda toplanan binlerce kırmızı-beyazlı taraftar, şampiyonluk şarkıları söyleyerek halaylar çekti

Sivaspor'un deplasmanda oynadığı Adana Demirspor maçında aldığı 1-1'lik beraberlik ile Süper Lig'e yükselmeyi garantilemesi kentte büyük bir coşku yarattı. Taraftarlar, meydanda şampiyonluğu kutladı.

Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalmasına karşın, takipçisi Eskişehirspor ile ikili averaj üstünlüğü nedeni ile 59 puan ile Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Maçın başlama saatinde kent meydanında toplanan futbolseverler, Belediyenin dev ekranından karşılaşmayı büyük bir dikkatle takip etti. Uzun süre 1-0 önde giden maçın son anlarında Adana Demirspor'un beraberlik golünü bulmasıyla, bir anlık panik yaşayan kırmızı-beyazlılar Eskişehnirspor'un kendi evinde Gaziantep Büyükşehir Belediye ile 2-2 berabere kalmasıyla Süper Lig'e garantiledi. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte taraftarlar kent meydanında büyük coşku yaşadı. Trafiğe kapatılan Hükümet Meydanı'nda toplanan binlerce kırmızı-beyazlı taraftar, şampiyonluk şarkıları söyleyerek halaylar çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Meydanda maçı izleyen taraftarlar

-Yaşanan heyecan

-Bitişle birlikte şampiyonluk coşkusu yaşanması

-Halaylı ve meşaleli kutlamalar

-Röportajlar

HABER-KAMERA: ERAYDIN AYTEKİN-HÜSNÜ ÜMİT AVCI/SİVAS, ()

