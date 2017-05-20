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Sivas'ta şampiyonluk sevinci

Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () -  TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin son haftasında oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçından 4-0 galip ayrılarak şampiyon olarak süper lige çıktı. Sivasspor'un şampiyonluğu kentte...

Sivas'ta şampiyonluk sevinci

Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - 

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin son haftasında oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçından 4-0 galip ayrılarak şampiyon olarak süper lige çıktı. Sivasspor'un şampiyonluğu kentte çoşkuyla kutlandı. 
TFF 1'inci Lig'in son haftasında evinde oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçından 4-0 galip ayrılaran Sivasspor, ligi 62 puanla şampiyon olarak tamamladı. Maçın ardından kent meydanına akın eden Sivasspor taraftarı, takımlarının şampiyonluğunu davul-zurna eşliğinde halaylar çekerek kutladı. Yüzlerce meşale yakan Sivasspor taraftarı kent meydanını kırmızıya boyadı. Trafiğe kapalı alanda gerçekleşen kutlamalar saatlerce devam etti. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kent merkezinden görüntüler

-Kutlamalardan görüntüler

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