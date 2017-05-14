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Sivas'ta binlerce taraftar kent meydanında

Sivasspor, 1 yıl aradan sonra yeniden yükseldiği Süper Lig'de yoluna teknik direktör Samet Aybaba ile devam edecek Sivasspor'ün Süper Lig'e yükselmesini kutlayan binlerce Sivaslı kent meydanını doldurdu. Sivas Belediyesi ses sisteminden yayınlanan...

Sivas'ta binlerce taraftar kent meydanında

Sivasspor, 1 yıl aradan sonra yeniden yükseldiği Süper Lig'de yoluna teknik direktör Samet Aybaba ile devam edecek

Sivasspor'ün Süper Lig'e yükselmesini kutlayan binlerce Sivaslı kent meydanını doldurdu. Sivas Belediyesi ses sisteminden yayınlanan müzikler eşliğinde oynayan taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyledi. Belediye binası önünde ise havai fişekli kutlama yapıldı. Havai fişek gösterisini meydana toplanan kalabalık büyük bir coşku içerisinde izledi.
Öte yandan geceyi Adana'da geçirecek olan Sivasspor kafilesinin yarın karayolu ile kente geleceği öğrenildi. Sivasspor kafilesini karşılamak için yarın 17.30'da kent meydanında program düzenlenecek. Kırmızı-Beyazlı ekip şampiyonluk turunu taraftarı ile birlikte atacak. Sivasspor'un 1 yıl aradan sonra yeniden yükseldiği Süper Lig'de yoluna teknik direktör Samet Aybaba ile devam etme kararı aldığı da öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Meydandaki eğlenceden görüntüler
-Şampiyonluğu kutlayanlar
-Havai fişek gösterileri
-Detaylar

HABER - KAMERA: SİVAS,

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