Sivas Belediyespor moralli başladı

SPOR Toto 2'inci Lig Beyaz Grupta mücadele eden Sivas Belediyespor, Büyükçekmece Tepecik galibiyeti ile ikinci yarıya moralli boşladı.Rakibini 2-0 mağlup ederek zirve 32 puanla zirvenin 3 puan gerisinde yer alan Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Ligin ilk maçı ve ikinci devrenin ilk maçları her takım açısından zor olur.Bu zor hava şartlarında ve ağır zemine karşı iyi futbol oynadık. Soğuk hava ve zemin oyunumuzu çok etkiledi. Buna rağmen müsabakadan galibiyetle ayrıldık. Soğuk havaya rağmen sahada özverili bir şekilde mücadele eden futbolcularımı tebrik ediyorum.Ligin ikinci devresine galibiyetle başladığımız için mutluyuz. Ligde yolumuza devam ediyoruz. Önümüzde Zonguldak Kömürspor maçı var, hafta içi bu müsabakaya iyi hazırlanarak bu maçtan da puan veya puanlar almayı hedefliyoruz. Soğuk havaya rağmen bu maçta bizi yalnız bırakmayan maçı izlemeye gelen tüm taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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