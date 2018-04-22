Sivas Belediyespor - Kocaeli Birlikspor: 4-2

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,()-

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: Bilal Köseoğlu (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx), Ali Tuna (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx) - Uğur (xx), Feyyaz (xx), Samet (xx), Sinan (xx) (Dk. 77 Eren x) , Ozan (xx), Ahmet (xx) (Dk. 82 Nuri Melih), Hüseyin (xx), Tunay (xx) , Ali (xx), Niyazi (xx) (Dk. 57 Seyid Ahmet x)

KOCAELİ BİRLİKSPOR: Muhammed (xx) - Emirhan (xx), Muhammet Özkal (xx), Yahya (xx) (Dk. 81 Tayyip), Berat (xx), Raif (xx), Melih İnan (xx), Semih (xx), Talha (xx), Emrecan (xx) (Dk. 81 Faruk), Mehmet (xx) (Dk. 85 Özgür)

GOLLER: Dk. 11 (KK) Berat, Dk. 34 Ozan, Dk. 48 ve Dk. 69 Sinan (Sivas Belediyespor) - Dk. 36 Raif, Dk. 38 Emirhan (Kocaeli Birlikspor)

SARI KARTLAR: Ahmet, Hüseyin (Sivas Belediyespor) - Yahya, Semih (Kocaeli Birlikspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücade eden Sivas Belediyespor, ligin 32'nci haftasında sahasında Kocaeli Birlikspor'u konuk etti. Karşılaşma Sivas Belediyespor'un 4-2 galibiyeti ile sonuçlandı.

11'inci dakikada sol kanattan Ahmet Arı'nın kullandığı köşe vuruşunda Uğur'un kafası direkten döndü. Dönen top Kocaeli Birlikspor'dan Berat'ın sırtına çarparak ağlara gitti: 1-0.

34'üncü dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Hüseyin'in ara pasına hareketlenen Ozan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ozan, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 2-0.

36'ncı dakikada Sivas Belediyespor ceza sahasında yaşanan karambolde topa düzgün bir vuruş yapan Raif aradaki farkı bire indirdi: 2-1.

38'inci dakikada Kocaeli Birlikspor'dan Emirhan'ın yaklaşık 30 metreden sol ayağıyla vurduğu top ağlarla buluştu: 2-2.

41'inci dakikada orta sahadan atılan topla ceza sahası içerisine giren Ahmet'i kaleci düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Ozan'ın kullandığı penaltıyı kaleci kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

48'inci dakika da Sivas Belediyespor atağında ceza sahası içinde karambolde topu önünde bulan Sinan'ın vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.

69'uncu dakikada ceza sahası içinde Samet'in pasıyla topla buluşan Sinan'ın şutunda top ağlara gitti: 4-2.

Karşılaşma Sivas Belediyespor'un 4-2 galibiyeti ile sonuçlandı.

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