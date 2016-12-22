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Sivas Belediyespor ikinci yarı için iddialı

SPOR Toto 2'inci Lig takımlarından Sivas Belediyespor'un Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu, ligin ikinci devresinde takım olarak daha başarılı işlere imza atacaklarını ifade ederek, "Ligin ikinci yarısına çok daha iyi hazırlanacağız"...

Sivas Belediyespor ikinci yarı için iddialı
SPOR Toto 2'inci Lig takımlarından Sivas Belediyespor'un Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu, ligin ikinci devresinde takım olarak daha başarılı işlere imza atacaklarını ifade ederek, "Ligin ikinci yarısına çok daha iyi hazırlanacağız" dedi.
Teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, ilk yarısının son maçında İstanbulspor ile golsüz berabere kaldıkları maçı hatırlatarak, "Son maçta şanssızlık yaşadık. Ligin ilk devresinin son maçından beraberlik aldığımız için üzgünüm. Ligin ilk yarısının son maçından galibiyet alsaydık her şey daha farklı olabilirdi" dedi.
'HEDEFİMİZ BELLİ'
Lige verilen 15 günlük arayı en iyi şekilde değerlendirip ikinci devreye iyi hazırlanacaklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "İlk devreyi 29 puanla 6'ıncı sırada bitirdik. Daha da iyi olabilirdik ancak bu futbol, her şey olabiliyor. Yoğun tempoda bir kamp dönemi gerçekleştireceğiz. Ligin ikinci yarısına çok daha iyi hazırlanacağız. Taraftarımız bize insansın güvensin ve her şey ikinci devre istediğimiz gibi olacak. Hedefimiz belli" şeklinde konuştu.

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