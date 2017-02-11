Sivas Belediyespor-Fethiyespor: 2-1

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, ()
STAT: Muhsin Yazıcıoğlu
HAKEMLER: Yaşar Can Temizel (xx), Yusuf Doğan (xx), İsmail Uğur Göçmen (xx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Yakup Bugün (xx)- Abdurrahman (xx), Emrah (xxx), Tunay (xx), İsmail (xx) (Dk.69 Onur x), Ali (xx), Seyid Ahmet (xx) (Dk.86 Nuri), Tolga (xx), Niyazi (xx) (Dk.86 Mehmet Fatih), Yakup (xx), Mehmet Uğur (xxx)
FETHİYESPOR: Kubilay (xx)- Hüseyin (xx) (Dk.59 Oğuzhan x), Bayram (xx), Bekir Ozan (xxx), Emir (xx), Mert (xx), Nurettin (xx) (Dk.82 Samet x), Fatih (xx), Aytaç (xx), Oktay (xx) (Dk.72 Cemre x), Eray (xx)
GOLLER: Dk.73 Mehmet Uğur, Dk.90 (penaltı) Emrah (Sivas Belediyespor), Dk.77 (penaltı) Bekir Ozan (Fethiyespor)
SARI KARTLAR: Mehmet Uğur, Ali Aydın, Emrah, Tunay, Onur (Sivas Belediyespor), Bayram, Oktay, Oğuzhan, Fatih (Fethiyespor)
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Sivas Belediyespor, ligin 22'nci hafta maçında Fethiyespor'la karşılaştı. Müsabaka Sivas Belediyespor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
73'üncü dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Abdurrahman'ın ortasında topla buluşan Mehmet'in şutunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.
77'nci dakikada ceza sahası içinde Sivas Belediyesporlu Ali Aydın ceza sahasında topa elle müdahale edince hakem, Fethiyespor lehine penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Bekir Ozan topu kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-1.
90'ıncı dakikada Sivas Belediyespor atağında orta sahadan rakip kaleye gönderilen topta Fethiyesporlu Fatih ceza sahasında rakibine tehlikeli harekettze bulununca hakem yeniden penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Emrah meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara bıraktı: 2-1.
Karşılaşma Sivas Belediyespor'un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.
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