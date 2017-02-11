Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir Limanı, Varlık Fonu'na devredildi
Varlık Fonu'na devredildi
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...

Sivas Belediyespor-Fethiyespor: 2-1

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, () STAT: Muhsin Yazıcıoğlu HAKEMLER: Yaşar Can Temizel (xx), Yusuf Doğan (xx), İsmail Uğur Göçmen (xx) SİVAS BELEDİYESPOR: Yakup Bugün (xx)- Abdurrahman (xx), Emrah (xxx), Tunay (xx), İsmail (xx) (Dk.69 Onur x),...

Sivas Belediyespor-Fethiyespor: 2-1

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, ()
STAT: Muhsin Yazıcıoğlu
HAKEMLER: Yaşar Can Temizel (xx), Yusuf Doğan (xx), İsmail Uğur Göçmen (xx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Yakup Bugün (xx)- Abdurrahman (xx), Emrah (xxx), Tunay (xx), İsmail (xx) (Dk.69 Onur x), Ali (xx), Seyid Ahmet (xx) (Dk.86 Nuri), Tolga (xx), Niyazi (xx) (Dk.86 Mehmet Fatih), Yakup (xx), Mehmet Uğur (xxx)
FETHİYESPOR: Kubilay (xx)- Hüseyin (xx) (Dk.59 Oğuzhan x), Bayram (xx), Bekir Ozan (xxx), Emir (xx), Mert (xx), Nurettin (xx) (Dk.82 Samet x), Fatih (xx), Aytaç (xx), Oktay (xx) (Dk.72 Cemre x), Eray (xx)
GOLLER: Dk.73 Mehmet Uğur, Dk.90 (penaltı) Emrah (Sivas Belediyespor), Dk.77 (penaltı) Bekir Ozan (Fethiyespor)
SARI KARTLAR: Mehmet Uğur, Ali Aydın, Emrah, Tunay, Onur (Sivas Belediyespor), Bayram, Oktay, Oğuzhan, Fatih (Fethiyespor)
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Sivas Belediyespor, ligin 22'nci hafta maçında Fethiyespor'la karşılaştı. Müsabaka Sivas Belediyespor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
73'üncü dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Abdurrahman'ın ortasında topla buluşan Mehmet'in şutunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.
77'nci dakikada ceza sahası içinde Sivas Belediyesporlu Ali Aydın ceza sahasında topa elle müdahale edince hakem, Fethiyespor lehine penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Bekir Ozan topu kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-1.
90'ıncı dakikada Sivas Belediyespor atağında orta sahadan rakip kaleye gönderilen topta Fethiyesporlu Fatih ceza sahasında rakibine tehlikeli harekettze bulununca hakem yeniden penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Emrah meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara bıraktı: 2-1.
Karşılaşma Sivas Belediyespor'un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.