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Sivas Belediyespor-Fatih Karagümrük: 1-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 22'nci hafta maçında Sivas Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Sivas Belediyespor-Fatih Karagümrük: 1-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 22'nci hafta maçında Sivas Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. 

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu 
HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Fatih Söyler (xx), Abdülhamit Söyler (xx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Ahmet (xx)- Murat (xx), Serkan (xx), Ali Aydın (xx) (Dk. 66 İbrahim Sürgülü x), Ercüment (xx), Berkay (xx), Güray (xx) (Dk. 79 Halil İbrahim Can x), Kerem (xx), Mustafa (xx), Alperen (xx), Ömer Faruk (xx) (Dk. 70 Emrah Bedir x)
FATİH KARAGÜMRÜK: Tarık (xx)- Uğur (x), Fatih (x), Şenol (xx), Bilal Aziz (xx), Murat (x) (Dk. 63 Barış x), Ufuk (xx), Selçuk (x), Erkan Zengin (x), Youssef (x) (Dk. 70 Mehmet Batdal x), Tuğrul (x) (Dk. 46 Ahmet Aras x)
GOL: Dk. 12 Ömer Faruk (Sivas Belediyespor)
SARI KARTLAR: Ömer Faruk, Serkan, Ahmet (Sivas Belediyespor), Erkan Zengin (Fatih Karagümrük A.Ş.) 
​KIRMIZI KART: Dk.43 Selçuk (Fatih Karagümrük)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 22'nci hafta maçında Sivas Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. 
12'nci dakikada hızlı gelişen Sivas Belediyespor atağında orta sahada Alperen'in ara pasına hareketlenen Ömer Faruk topu sürerek ceza sahasına kadar ilerledi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Faruk topu ağlara gönderdi: 1-0.
43'üncü dakikada Fatih Karagümrük’te Selçuk orta sahada rakibine yaptığı sert faul sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Karşılaşma 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.
(FOTOĞRAFLI)

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