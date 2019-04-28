Sivas Belediyespor - Etimesgut Belediyespor: 8-1

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS ()

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: Ozan Bileyci (xx), Salim Şanlıer (xx), Okan Akbal (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx), Murat Cömert (xxx), İbrahim Can (xxx), İbrahim Sürgülü (xxx), Emre Yakut (xxx), Güray (xxx) (Dk. 46 Alperen Pak xx) , Serkan Yavuz (xxx), Ali Aydın (xx) (Dk. 56 Kerem Kaya xx), Emrah Bedir (xxx), Alpay (xxx) (Dk. 65 Muhammed xx), Mustafa Aydın (xxx)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Osman Mert (x), Kaan Ergün (x), Emre Kalkan (x) (Dk. Kaan Yılmaz x), İbrahim Alan (x), Erçin (x) (Dk. 46 Mikail x), Batuhan (xx), Samet Yalçın (x), Ömer Esenkaya (x) (Dk. 47 Hasan Ahmet x), Akın (x), Mehmet (x), Sabri (x)

GOLLER: Dk. 5 - Dk. 45 (P) Güray, Dk. 23 - Dk. 41 Alpay, Dk. 50 (P) Emrah, Dk. 64 İbrahim Sürgülü, Dk. 73 - Dk. 90 (P) Emrah (Sivas Belediyespor) - Dk. 69 (P) Hasan Ahmet (Etimesgut Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 89 Akın (Etimesgut Belediyespor)

SARI KARTLAR: Alpay, Aykut Emre, Emre Öztürk (Sivas Belediyespor) - İbrahim Alan (Etimesgut Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 33'üncü hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'u 8-1 mağlup etti.

5'inci dakikada sağ kanattan gelişen Sivas Belediyespor atağında sağ kanattan Serkan'ın yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Güray'ın yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-0.

23'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Alpay'ın uzaktan yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 2-0.

41'inci dakikada rakip takımın yaptığı defans hatasında topla buluşan Alpay ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Alpay kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 3-0.

45'inci dakikada Etimesgut Belediyespor ceza sahası içerisinde Etimesgutlu oyuncunun eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Güray topu ağlara gönderdi: 4-0.

50'nci dakikada Etimesgut Belediyespor defansının ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Emrah topu ağlara gönderdi: 5-0.

64'üncü dakikada Sivas Belediyespor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen İbrahim Sürgülü kafayla topu ağlara gönderdi: 6-0.

69'uncu dakikada Sivas Belediyespor defansının rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hasan Ahmet topu ağlara gönderdi: 6-1.

73'üncü dakikada hızlı gelişen Sivas Belediyespor atağında sağ kanattan Serkan Yavuz'un ortasında top Emrah'ta kaldı. Emrah düzgün bir vuruşla takımının 7'nci golünü kaydetti: 7-1.

90'ıncı dakikada Akın'ın ceza sahası içerisinde yaptığı sert faulün ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltını atışında topun başına geçen Emrah topu ağlara gönderdi: 8-1.

Karşılaşma 8-1 sona erdi.

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