Sivas Belediyespor - Etimesgut Belediyespor: 0-0

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,()
STAT: Muhsin Yazıcıoğlu
HAKEMLER: Mustaafa Kürşad Filiz (xx), Aykut Onar (xx), Armağan Çekinmez (xx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx)- Nuri Melih (xx), Feyyaz (xx), Samet (xx), Ozan (xx) (Dk.68 Niyazi Batuhan x), Hüseyin (xx), Eren (xx) (Dk.56 Sinan x), Hakan (xx) (Dk.76 İlker x), Tunay (xx) , Ali (xx), Seyid Ahmet (xx)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Hasan Sürmeli (xx)- Sabri (xx), Eser (xx), Halil (xx), Erçin (xx) (Dk.82 Emrah x), Fatih (xx), Alaettin (xx), Mehmet Fuat (xx) (Dk.87 Muhammet x), Caner (xx), Ömer (xx), Mehmet Bektaş (xx) (Dk.72 Mehmet Atik x)
SARI KARTLAR: Nuri, Feyyaz, Hakan, Seyid Ahmet (Sivas Belediyespor), Erçin, Fatih, Mehmet, Halil, Muhammet (Etimesgut Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, ligin 30'uncu haftasında sahasında Etimesgut Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
34'üncü dakikada Sivas Belediyespor'lu futbolcu Ozan'ın ceza sahası içine verdiği ara pasında topla buluşan Hakan'ın şutunda top kaleci Hasan'ın müdahalesiyle kornere gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
62'nci dakikada sağ kanattan gelişen Sivas Belediyespor atağında Tunay'ın ceza sahasına ortaladığı topa yükselen Sinan'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı. 0-0
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