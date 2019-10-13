Sivas Belediyespor - Etimesgut Belediyespor: 0-0
Rahmi MEYVECİ/SİVAS, () STAT: Muhsin Yazıcıoğlu HAKEMLER: Mustafa Aydın (xx), Arif Dilmeç (xx), Abdulhamit Söyler (xx) SİVAS BELEDİYESPOR: Hayrullah Mert Akyüz (xx), Safa Yıldırım (xxx), Taner Yalçın (x), (Dk.54 Şevki Çınar x), (Dk.80...
Rahmi MEYVECİ/SİVAS, ()
STAT: Muhsin Yazıcıoğlu
HAKEMLER: Mustafa Aydın (xx), Arif Dilmeç (xx), Abdulhamit Söyler (xx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Hayrullah Mert Akyüz (xx), Safa Yıldırım (xxx), Taner Yalçın (x), (Dk.54 Şevki Çınar x), (Dk.80 Burak Asan x), Mustafa Aydın (xxx), Onur Erdem Günel (xx), Onur Uslucan (xx) Kerem Kaya (xx), Mustafa Aydoğdu (x), (DK.61 Ercüment Eray Ataklı x)Fatih Çolak (xx), Serkan Yavuz (xx) Gencay Erten (xxx)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Hasan Sürmeli (x), Hüseyin Öztürk (x), Ahmet Kaan Ergün (x), Akın Akman (x), Gökay İravul (x), (DK.85 Çınar Tarhan x), Muhammet Emre Kalkan (x), (DK.71 Mehmet Atik x), Eyüpcan Delibalta (x), Burak Çolak (x), Alaettin Batuhan Tur (x), Ömer Esenkaya (x), Halil Koçer (x) (DK.79 Erçin Ilgaz x)
SARI KARTLAR: Gencay Erten Şevki Çınar, (Sivas Belediyespor), Ahmet Kaan Ergün, Erçin Ilgaz (Etimesgut Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 8'inci hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Etimesgut Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşma 0-0 sona erdi.
71'inci dakikada sağ kanattan gelişen Etimesgut Belediyespor atağında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Halil Koçer'in plase vuruşu direğin yanında auta gitti.
75'inci dakikada gelişen Sivas Belediyespor atağında Burak Asan'ın ceza sahası dışında şutunda top direğin üstünden dışarı çıktı.
90'ıncı dakikada Ercüment Eray Ataklı'nın kullandığı serbest vuruşta top direğin üstünden dışarı çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:42
|Güneş
|07:07
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:01
|Akşam
|18:34
|Yatsı
|19:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2