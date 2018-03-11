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Sivas Belediyespor - Bucaspor: 3-1 

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,() -  STAT: Muhsin Yazıcıoğlu HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Yavuz Bahadır Ordu (xx), Kemal Mavi (xx) SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xxx), Nuri Melih (xx), Feyyaz (xx) (Dk.65 Fatih x), Samet (xxx), Seyid Ahmet (xxx),...

Sivas Belediyespor - Bucaspor: 3-1 

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,() - 
STAT: Muhsin Yazıcıoğlu
HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Yavuz Bahadır Ordu (xx), Kemal Mavi (xx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xxx), Nuri Melih (xx), Feyyaz (xx) (Dk.65 Fatih x), Samet (xxx), Seyid Ahmet (xxx), İlker (xx) (Dk.65 Niyazi x), Ahmet Arı (xx), Hüseyin (xx), Tunay (xx), Ali (xx) Sinan (xx) (Dk.77 Eren x)
BUCASPOR: Hüseyin Koç(x), Emre Toraman (xx), Onur (xx) (Dk.66 Cuma x), İbrahim (x), İlyas (xx), Ömer (x) (Dk.81 Deniz), Emre Özkan (x), Murat (x), Uğurcan (xx), Abdullah (xx) (Dk.62 İsa Güler x), Oğuz (xx)
GOLLER: Dk.9 Emre Özkan (KK), Dk.27 Samet, Dk.48 Sinan (Sivas Belediyespor) - Dk.68 Emre Özkan (Bucaspor)
SARI KARTLAR: Tunay, Niyazi Batuhan (Sivas Belediyespor), Abdullah, Emre Toraman, Oğuz, Murat (Bucaspor) 

TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor ligin 26'ncı hafta maçında, kendi evinde Bucaspor'u ağırladı. Karşılaşma Sivas Belediyespor'un 3-1’lik galibiyeti ile sonuçlandı. 
9'ncu dakikada sol kanattan topu getiren İlker'in ceza sahasına yaptığı ortaya ters vuruş yapan Emre Özkan topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.
27'nci dakikada orta sahada rakipten seken top Samet'in önünde kaldı. Ceza sahasına kadar topu süren Samet'in ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşunda top kalecinin solundan ağlara gitti: 2-0.
48'inci dakikada sağ kanattan Samet'in ceza sahasına gönderdiği  topla buluşan Sinan düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.
68'inci dakikada Bucaspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Emre Özkan kafayla topu ağlara gönderdi: 3-1.
Karşılaşma 3-1 sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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