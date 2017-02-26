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Sivas Belediyespor-Bucaspor: 2-0

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,() STAT: Muhsin Yazıcıoğlu HAKEMLER: Serhad Ürkmez (xx), Barış Çardaklı (xx), Barkın Güdü (xx) SİVAS BELEDİYESPOR: Yakup Bugün (xxx)- Adem (xxx), Tunay (xx), Tolga (xxx), Yakup (xxx), Nuri (xx), Abdurrahman (xx)...

Sivas Belediyespor-Bucaspor: 2-0

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,()
STAT: Muhsin Yazıcıoğlu
HAKEMLER: Serhad Ürkmez (xx), Barış Çardaklı (xx), Barkın Güdü (xx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Yakup Bugün (xxx)- Adem (xxx), Tunay (xx), Tolga (xxx), Yakup (xxx), Nuri (xx), Abdurrahman (xx) (Dk.84 Mehmet Fatih), Ozan (xx) (Dk.87 İsmail), Seyid Ahmet (xxx), Batuhan (xx) (Dk.45 Emrah Bedir xx), Mehmet Uğur (xx)
BUCASPOR: Hüseyin Koç (xx)- Emre Özkan (xx) (Dk.45 Alpay x), Murat (xx), Veli (xx), Abdullah (xx), Sancar (xx), Emre Toraman (xx) (Dk.67 İlyas x), Zafer (xx) (Dk.89 Hasan), Mehmet (xx), Emin (xx), Erkan (xx)
GOLLER: Dk.52 Seyid Ahmet, Dk.79 Tolga (Sivas Belediyespor)
SARI KARTLAR: Ozan, Mehmet Fatih (Sivas Belediyespor), Emre Toraman, Abdullah, Emin (Bucaspor)
Spor Toto 2'inci Lig Beyaz Grup'ta mücade eden Sivas Belediyespor, ligin 24'üncü hafta maçında kendi evinde Bucaspor'u ağırladı. Karşılaşma Sivas Belediyespor'un 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
52'nci dakikada Sivas Belediyespor atağında sol kanattan ceza sahası içine giren Emrah Bedir topu Seyid Ahmet'e verdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Seyid Ahmet'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-0
79'uncu Sivas Belediyespor atağında dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Tolga'nın sert şutunda top ağlara gitti: 2-0.
Karşılaşma 2-0 Sivas Belediyespor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

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