Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cenazede Abdullah Gül'e tepki
Cenazede Abdullah Gül'e tepki
AKP ile MHP ortak miting yapacak
İbrahim Kalın: Tamam değil devam...
Bosna ve Hersek’ten sıfır gümrükle ithalat yeniden başladı
Bosna ve Hersek’ten sıfır gümrükle...
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...

Sivas Belediyespor - Afjet Afyonspor: 1-1

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,() STAT: Muhsin Yazıcıoğlu  HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Deniz Caner Özaral (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx) SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx) - Nuri Melih (xx), Tunay (xx), Uğur (xx), Feyyaz (xx), Hüseyin...

Sivas Belediyespor - Afjet Afyonspor: 1-1

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,()

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu 
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Deniz Caner Özaral (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx) - Nuri Melih (xx), Tunay (xx), Uğur (xx), Feyyaz (xx), Hüseyin Bak (xx), Seyid Ahmet (xx), Samet (xx) (Dk. 77 İlker x), Ozan (xx) (Dk. 88 Eren) , Ahmet (xx) (Dk. 53 Niyazi x), Sinan (xxx)
AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xx) - Türker (xx), İsmet (xx), Bayram (xx), Nazmi (xx), Ali (x) (Dk. 75 Timuçin x), Aykut (x) (Dk. 61 Tuğay x), Ersel (xx), Erdi (x), Yasin (xx), Oltan (xxx) (Dk. 90 Samet)
GOLLER: Dk. 56 Sinan (Sivas Belediyespor) - Dk. 88 Oltan (Afjet Afyonspor)
SARI KARTLAR: Uğur, Hüseyin, Ahmet, Sinan (Sivas Belediyespor) - Yasin, Erdi (Afjet Afyonspor) 
KIRMIZI KART: Dk. 90 Uğur (Sivas Belediyespor) - Dk. 90 Erdi (Afjet Afyonspor)

TFF 2'nci Lig Play-Off Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Sivas Belediyespor sahasında Afjet Afyonspor' ile 1-1 berabere kaldı.

56'ncı dakikada Afjet Afyonspor'da orta sahada kaptırılan topta top Sinan'ın önünde kaldı. Sinan'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.
87'nci dakikada hızlı gelişen Sivas Belediyespor atağında topu alan Tunay'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş az farkla auta gitti. 
88'inci dakikada Nazmi'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Oltan topu ağlara gönderdi: 1-1.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314