Şırnaklı çocukların hayali, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi olmak

TRABZON, ()-







Şırnak’tan gelerek Trabzonspor’un altyapı seçmelerine katılan Şırnaklı çocuklar, kendilerine bordo-mavili takımın genç futbolcusu Abdülkadir Ömür ile Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı’yı örnek alıyor.



Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi'nin (UYAFA), Şırnak’ta yaptığı seçmelerin ardından oluşturulan Şırnak futbol takımı, İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleştirilen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda şampiyon olurken, turnuvada 12 gol atarak gol kralı olan Şırnaklı Ekrem Yarar ile arkadaşları Veli Varçin, Hamza Avil ve Hasan Salih, hayallerini gerçekleştirmek amacıyla Trabzonspor Kadir Özcan Futbol Akademisi’nde altyapı seçmelerine katıldı. 1 hafta süren seçmelerin ardından memleketlerine dönen minik sporcuların ortak hayali, başarılı birer futbolcu olarak ailelerini gururlandırmak. Şırnaklı çocukları Trabzon’a getirerek seçmelere katılmalarında yardımcı olan Şırnak Ortabağ İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ercüment Açıcı, amaçlarının Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki yaşayan genç yeteneklerin keşfedilmesi, rol model olarak diğer çocuklara örnek olması olduğunu belirtti.



YUSUF YAZICI İLE ABDÜLKADİR ÖMÜR’Ü ÖRNEK ALIYORLAR



Şırnak Silopi’de yaşayan ve İspanya’da şampiyon olan karma takımda oynayan 8’inci sınıf öğrencisi Hamza Avil, hayallerine bir adım daha yaklaştığını belirterek, “Buraya geleceğimi hiç düşünmemiştim. Burada oynamak isterim. Yaşadığımız yer büyük değil. Orada deniz yok, buralarda yeşillik var her şey çok güzel” sözleriyle Trabzon’da yaşamak istediğini anlattı. Takım arkadaşlarıyla Trabzonspor seçmelerine katılan Hasan Salih de, Trabzon’u ve Trabzonspor’u çok sevdiğini söyledi. Trabzonspor’dan Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı ile Trabzonspor’un başarılı oyuncusu Abdülkadir Ömür’ü örnek aldığını anlatan Hasan Salih, “Büyüyünce Trabzonspor’da oynamak ve iyi bir futbolcu olmak isterim. Bunun için çok çalışacağım” diye konuştu.



Geçtiğimiz Mart ayında Trabzonspor altyapısında oynamak için çağrılan 2018 UYAFA şampiyonu takımın gol kralı Ekrem Yarar da, Trabzonspor alt yapısından yetişerek gösterdiği başarının ardından Fransız ekibi Lille'ye transfer olan Yusuf Yazıcı ve Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür’ü örnek aldığını ve onlar gibi başarılı birer futbolcu olma hayalini kurduğunu söyledi.