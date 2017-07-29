Sinopspor Bangura'yı kadrosuna kattı

Sinopspor, daha önce Bursaspor forması da giyen Ibrahim Teteh Bangura'yı kadrosuna kattı.

Bu sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele edecek olan Sinopspor, daha önce Süper Lig takımlarından Bursaspor ve TFF 1'nci Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor formasını giyen Ibrahim Teteh Bangura ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Sinopspor Başkanı Ayhan Özhan, bu sene çok güçlü bir takım kurmaya çalıştıklarını ve hedeflerinin şampiyon olarak 3. Lige çıkmak olduğunu ifade etti.

Bangura ise transfer ile ilgili yaptığı açıklamalarda, "Burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah sezon sonunda şampiyonluğu kutlarız. Buraya tatil yapmaya gelmedim. Futbol oynamaya geldim" diye konuştu.

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- İmza töreninden detay

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HABER-KAMERA : İBRAHİM ASLAN / SİNOP, ()