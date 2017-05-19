Sinan Erdem Spor Salonu'nun 4'te 3'ü Fenerbahçeli 

Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler ilk maçtan itibaren Final-Ffour'da

Uğur Demirkırdı - Sercan Sapanatan - Can Erok / İstanbul,()

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı THY Euroleague'de Sinan Erdem Spor Salonu'nu Fenerbahçeliler doldurdu. 15 bin kişilik salonun 4'te 3'ü Sarı-Lacivert renklere bürünürken, Olympiacos taraftarları kendilerine ayrılan tribünleri yaklaşık 2 bin kişi ile doldurdu. 500 kadar CSKA taraftarı, az sayıda Real Madrid seyircisi yer aldı.

YÖNETİM TAM KADRO

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler şampiyonluk bekledikleri takımlarını erken saatlerden itibaren desteklemeye başladı. Neredeyse güne Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayan Yıldırım ve sarı-lacivertli yöneticiler 18.30'da başlayan CSKA-Olympiacos maçını da dikkatle izledi. Başkan Yıldırım ve yöneticiler sahaya en yakın yerde ve ön sırada yer aldı.



