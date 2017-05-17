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Sinan Erdem Spor Salonu Final-Four'a hazır

İstanbul () THY Euroleague Final Four heyecanına evsahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu'nda hazırlıklar son aşamasına geldi.  Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak olan organizasyon öncesinde hummalı bir çalışma bugün de devam etti....

Sinan Erdem Spor Salonu Final-Four'a hazır

İstanbul () THY Euroleague Final Four heyecanına evsahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu'nda hazırlıklar son aşamasına geldi. 
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak olan organizasyon öncesinde hummalı bir çalışma bugün de devam etti. Yapılacak olan küçük rötuşların ardından, 15 bin kişilik salon, turnuvaya hazır hale gelecek. Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, yapılacak olan bu organizasyon için çok büyük emek verdiklerini ifade etti. Özbayraktar, "Hem İstanbul'a hem Türkiye'ye yakışan bir salondu ama şu anda Avrupa'nın hatta dünyanın en güzel salonlarından birisi oldu. 400 KM kablo döşendi, bütün teknik altyapı değişti. 1000 basın mensubuna aynı anda hizmet verebilecek bir altyapımız var. Bütün odalarımız VIP olarak dizayn edildi. Bütün koltuklar, teleskopik raylar elden geçirildi. 650 kamerayla, bir seyirci gözünü dahi kırpsa görebilecek bir güvenlik sistemi geliştirildi. Bütün salonu ve dışarıyı gözlemliyoruz. Bunlar çok önemli. Burada çok güzel bir organizasyon yapılacak" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Salonun içinden görüntüler

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