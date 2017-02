Sinan Cem Tanık Polonya ligindeki takımın başantrenörü oldu

TÜRK voleyboluna uzun yıllar oyuncu olarak hizmet ettikten sonra Galatasaray ve A Milli Takım'da menajerlik yapan Sinan Cem Tanık, Avrupa'nın en zorlu liglerinden biri kabul edilen Polonya Plus Liga'da, Effector Kielce takımının başantrenörlüğüne getirildi.Faal sporculuk döneminde Çankaya Belediyesi, Erdemir Ereğlispor, Polis Akademisi, Galatasaray ve Halkbank'ın yanı sıra yurtdışında Polonya'da AZS Olsztyn, Yunanistan'da Iraklis, Dubai'de Al Ain ve İspanya'da Unicaja Almeira formalarını giyen Tanık, ilk antrenörlük deneyimine Polonya'da başlayarak bu alanda da iddialı olduğunu gösterdi. Sinan Tanık, şu an için yurtdışında takım çalıştıran tek yerli erkek antrenör.Lige iyi başlayan ancak son haftalarda düşüşe geçen 12'nci sıradaki Effector Kielce'nin teknik ekibiyle yollarını ayırmasının ardından kendisine eski menajeri tarafından gelen teklife olumlu yanıt verdiğini dile getiren Sinan Cem Tanık, "Fiziksel ve teknik açıdan dünyanın en iyi voleybolcularının yer aldığı çekişmeli bir ligde mücadele ediyoruz.Bu seviyede bir ligde başantrenörlük ile mesleğe başlamak zor bir görev. Sorumluluğum farkındayım. Yaklaşık 30 aday arasından seçilmiş olmak gurur ve güven verici. Üstlendiğim görevi hakkı ile yerine getirebilecek bilgi ve donanıma sahip olduğumu, tecrübeyi de bu seviyede bir ortamda kısa zamanda kazanabileceğimi düşünüyorum. Hedefim takımı üst sıralara taşımak" dedi.Galatasaray ve milli takımda menajerlik görevini, tecrübelerini oyunculara aktarmak için yaptığını ancak kalbinin ve aklının bir köşesinde antrenörlük mesleğinin her zaman yer aldığı dile getiren 36 yaşındaki genç çalıştırıcı, "Türkiye'de antrenörlük teklifi almadım. Sahaya daha yakın olmak, sonuçlara daha direkt müdahale edebilmek, yeni oyuncular yetiştirmek, yeni takımlar ve projeler oluşturmak için Polonya'dan gelen teklifi kabul ettim. Oyunculuğumda kaptanlık yapmamın, lider olmamın avantajını antrenör olarak kullanıyorum. Artık işim sahada bitmiyor, 7-24 takımı düşünüyorum" diye konuştu. Sinan Cem Tanık, uzun vadede akademisyenlik ve yöneticilik konularında da ilerleme hedeflerinin olduğunu söyledi.

