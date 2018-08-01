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Şimonoseki Belediyesi ile protokol imzalandı

ANKARA () - Japonya’nın 2020’de ev sahipliğini yapacağı Yaz Olimpiyatları ve 2019 Dünya Şampiyonası hazırlıkları hakkında bilgi almak için Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ile birlikte Japonya’ya giden başkan Sezer Huysuz,...

Şimonoseki Belediyesi ile protokol imzalandı

ANKARA () - Japonya’nın 2020’de ev sahipliğini yapacağı Yaz Olimpiyatları ve 2019 Dünya Şampiyonası hazırlıkları hakkında bilgi almak için Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ile birlikte Japonya’ya giden başkan Sezer Huysuz, Şimonoeseki Belediyesi ile protokol mutabakatı yaptı.
Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları hazırlıklarıyla ilgili olarak Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ile birlikte bu ülkeye giden Başkan Sezer Huysuz, Olimpiyat Merkezi ve judo müsabakalarının yapılacağı tesislerde incelemede bulundu.
Başkan Huysuz incelemelerin yanı sıra, 2020 Olimpiyat Oyunları ve 2019 Dünya Şampiyonası öncesi Japonya’nın Şimonoeseki Belediye Başkanı Shintaro Maeda ile görüşmelerde bulundu. Belediye tarafından tüm masrafların karşılanması ve yapılacak kamp için tesislerin tahsisiyle ilgili gerekli protokoller imzalandı.
Japonya Judo Federasyonu Genel Sekreteri ve Genel Koordinatörüne nezaket ziyaretinde bulunan Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, iki ülke federasyonu arasında fikir alış verişinde bulunarak yapılacak kamp ve eğitim programlarının planlamalarını ele aldı.
Ayrıca ziyaretler sırasında Sukuba Üniversitesi ve liselerde de incelemelerde bulunuldu.

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