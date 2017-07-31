Simon Kjaer Sevilla'da 

İSTANBUL-() Fenerbahçe Kulübü internet sitesinden yaptığı açıklama Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer'in Sevilla ile anlaştığını resmen duyurdu. Simon Kjaer'in yarın öğlen vaktinde İspanya'ya gideceği belirtildi.

Sarı Lacivertli kulübün açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Simon Kjaer'in transferi konusunda İspanyol ekibi Sevilla ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Simon Kjaer, İspanya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde resmi sözleşme imzalanacaktır"