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Simon Falette, kampa katıldı
SPOR 09.01.2020, 09:29
Mustafa AKIN/BELEK(Antalya), () -
Fenerbahçe'nin Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Simon Falette, kampa katıldı.
Fenerbahçe, 2’nci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekipte, dün İstanbul'a gelen ve daha sonra satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığı açıklanan Simon Falette ise kampa katıldı. Gece saatlerinde Antalya'ya gelen futbolcunun bugün idmanlara katılması bekleniyor.
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