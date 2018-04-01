Silivrispor - Ottocool Karagümrük: 0-0

İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,()
STAT: Silivri
HAKEMLER: Bilal Köseoğlu, Tolga Dede, Suat Güz
SİLİVRİSPOR: Batuhan (xx), Süleyman (xx), Ali (xx), Yusuf (xx), Eşref (xx), Tolgan (xx), Eşref (xx), Tolgahan (xx), Tufan (xx) (Dk. 88 Yunus), Berkant (x), Hüseyin (xx), İsmail (xx), Muhammed (xx)
OTTOCOOL KARAGÜMRÜK: Tarık (xx), Hüseyin (xx), Kenan (xx), Ufuk (xx) (Dk. 89 Serkan), Denis (xx), Burak (xx), Serkan (xx), Fatih (xx), Hasan (xx)(Dk. 72 Engin x), Gökcan (xx), Özer (xx) (Dk. 75 Can x)
SARI KARTLAR: Süleyman (Silivrispor), Kenan (Ottocool Karagümrük)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 29'uncu hafta mücadelesinde Silivrispor, Ottocool Karagümrük'le o-o berabere kaldı. Silivrispor 16 puanla ligin son sırasında yer alırken, Ottocool Karagümrük 31 puanla 14'üncü sırada kendisine yer buldu.