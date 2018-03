Silivrispor - Nazilli Belediyespor: 1 - 1

Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL /

STAT: Silivri Stadı

HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Abdurrahman Atabay (xx), Ali Etlikci (xx)

SİLİVRİSPOR: Batuhan Ünsal (xx), Süleyman Özdamar (xx), Ali Aytemur (xx), Yusuf Onur Arıkan (xx), Eşref Korkmazoğlu (xx), Orhan Gülle (xx), Tolgahan Erbay (xx), Tufan Zahid Arslan (xxx), Furkan Safi (xx), İsmail Düzgün (xx), Muhammed Öztürk (x)(Dk 66 Hüseyin Eray Karataş (x)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Onur Bulut (xx), Bora Yelken (xx), Mehmet Ersavaş (xx), Berkay Öztuvan (xx), Serdar Eylik (x)(Dk 64 Ali Say (x), Mazlum Demir (xx), Mert Er Estik (xx), Görkem Bitin (xx), İlter Ayyıldız (x) (Dk 71 Fatih Üge(x), Serkan Güler (x) (Dk 46 Samet Bülbül (x), Abdulsamet Can (xx)

SARI KARTLAR: Furkan Safi, Yunus Yaşar, Tolgahan Erbay (Silivrispor), Abdulsamet Can (Nazilli Bld)

GOLLER: Dk. 43 Tufan Zahid Arslan (Silivrispor), Dk 85 (P) Görkem Bitin (Nazilli Bld)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 27'nci hafta mücadelesinde Silivrispor, konuk ettiği Nazilli Belediyespor'la 1 - 1 berabere kaldı.