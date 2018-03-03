Silivrispor - Kahramanmaraşspor: 2 - 2

Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL /
STAT: Silivri
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Cengizhan Öztürk (xx), Barış Çiçeksoyu (xx)
SİLİVRİSPOR: Ethem Bayburt (xx), Güray Kula (xx), Ali Aytemur (xx), Yusuf Onur Arıkan (xx), Eşref Korkmazoğlu (xx), Yunus Yaşar (xx), Tolgahan Erbay (xx) (Dk 86 İbrahim Kaş (?), Barış Bakır (x) (Dk 51 Furkan Safi (x), Tufan Zahid Arslan (xx), İsmail Düzgün (xxxx), Muhammed Öztürk (x) (Dk 61 Ramazan Tarık Ergut (xx)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut Balkan (xx), Ramiz Ok (xx), Ramazan Kahya (xxx), Cemal İşleyen (xx), Eser Akbaş (xx), Ethem Ercan Pülgir (xx), Aytürk Halil Hocaoğlu (xxx), Emin Aladağ (xx)(Dk 88 Bilal Hallaçlar (?), Burak Saban (xx) (Dk 84 İsa Baltacı (?), Mert Sinan Pekesen (x) (Dk 68 Hakan Koçaslan (x), Yakup Ramazan Zorlu (xx)
SARI KART: Güray Kula, Ramazan Tarık Ergut, İsmail Düzgün, Ali Aytemur, İbrahim Kaş (Silivrispor)
GOLLER: Dk 23, Dk 75 İsmail Düzgün (Silivrispor), Dk 27 Aytürk Halil Hocaoğlu, Dk 79 Ramazan Kahya (Kahramanmaraşspor)
TFF 2. Lig Beyaz Grubu 25'inci hafta mücadelesinde Silivrispor, sahasında Kahramanmaraşspor ile 2 - 2 berabere kaldı.