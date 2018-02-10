Silivrispor - Hacettepe Spor: 1-1

İSTANBUL, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 21'inci hafta mücadelesinde Silivrispor kendi sahasında Hacettepe Spor'u konuk etti. Silivri Stadı'nda oynanan mücadelede Silivrispor ile Hacettepe 1-1 berabere kaldı. Ferhan Ketanlıoğlu'nun yönettiği ve yardımcılıklarını Tolga Dede ile Ersin Erbay'ın yaptığı mücadelede ev sahibi ekibin golünü 5'inci dakikada İsmail Düzgün penaltıdan kaydederken, deplasman ekibinin golü ise 27'nci dakikada Soner Dikmen'den geldi. Bu sonucun ardından Hacettepe Spor 36, Silivrispor ise 10 puana yükseldi.