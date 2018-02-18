Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp
Zırhlı araç sele kapıldı: 2...
Kız kardeşi ve eniştesini öldürdükten sonra intihar etti
Kardeşlerin arazi kavgası : 3...
YPG yeleklerinde Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası
'Sözde' Kürdistan haritası ders kitaplarında
Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar Ebadi ile görüştü 
Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı ile...

Silivrispor - Gümüşhanespor: 0

Gökhan HEBEPCİ / İSTANBUL,() STAT: Silivri HAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Cem Özbay(xx), Anıl Usta(xx) SİLİVRİSPOR: Ethem Bayburt(xxx), - Serkan Gürses(xx) Dk. 86 Süleyman Özdamar(?), Güray Kula(xxx), Ali Aytemur(xx), Eşref Korkmazoğlu(xx),...

Silivrispor - Gümüşhanespor: 0

Gökhan HEBEPCİ / İSTANBUL,()

STAT: Silivri
HAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Cem Özbay(xx), Anıl Usta(xx)
SİLİVRİSPOR: Ethem Bayburt(xxx), - Serkan Gürses(xx) Dk. 86 Süleyman Özdamar(?), Güray Kula(xxx), Ali Aytemur(xx), Eşref Korkmazoğlu(xx), Yunus Yaşar(xx), Tolgahan Erbay(xxx), Barış Bakır(xx), Tufan Zahid Arslan(xxx) Dk. 90 Hüseyin Eray Karataş(?), İsmail Düzgün(xx) Dk. 79 Furkan Safi(x), Ramazan Tarık Ergut(xx)
GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin Akınay(xx), - Muharrem Doğan(x), Salih Zafer Kurşunlu(xx), Ziya Şakar (x) (Dk. 60 Furkan Yaman(xx), Musa Sinan Yılmazer(xx), Oktay Delibalta(xx), Serhat Mermer(x), Mehmet Cansın Çiçek(xx), Melih Gökçek(x) (Dk. 79 Yiğitcan Gülboyu(x), Dilaver Güçlü(xx), Berk İsmail Ünsal(x) (Dk. 60 Zahit Fındık(x)
GOL: DK. 38 Tufan Zahid Arslan
SARI KARTLAR: Ramazan Tarık Ergut, İsmail Düzgün, Yunus Yaşar, Serkan Gürses (Silivrispor), Muharrem Doğan (Gümüşhanespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşmasında lider Gümüşhanespor, deplasmanda son sıradaki Silivripspor'a 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 38'inci dakikada Tufan Zahid Arslan kaydetti. Bu karşılaşmanın ardından Silivrispor puanını 13'e yükseltirken, Gümüşhanespor ise 45 puanda kaldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314