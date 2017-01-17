Silivrispor-Düzcespor maçındaki olayların yankıları sürüyor

3. Lig'in zirve yarışını ilgilendiren maç sonu istenmeyen olaylar çıktı

Sahada yaşanan gerginlik tribünlere yansıdı

Yabancı maddeye maruz kalan Düzcespor'da teknik sorumlu ve kaleci antrenörü, soyunma odası koridorunda saldırıya uğradı

Silivri Stadı hoparlöründen yapılan "Teknik direktör olmuş ama adam olamamış" anonsu taraftarı galeyana getirdi

Spor Toto 3. Lig'in 18. haftasında Düzcespor'un grup lideri Silivrispor deplasmanından bir puanla döndüğü maçın sonunda yaşanan olaylar gündemdeki yerini koruyor.

15 Ocak Pazar günü oynanan mücadelede Düzcespor, 3 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Silivrispor'a konuk oldu. Silivri Stadı'nda golsüz eşitlikle tamamlanan maç sonrası ise istenmeyen olaylar yaşandı.

SOYUNMA ODASI KORİDORUNDA DARP

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları ve teknik ekibi arasında gerginlik çıktı. Güvenlik güçlerinin iki tarafı da yatıştırmasından sonra Düzcespor ekibi soyunma odasına gitmek üzere tünele doğru hareket etti. Bu sırada Silivrispor taraftarları, konuk takım Düzcespor'u yabancı madde yağmuruna tuttu. Güçlükle tünele girebilen Düzcespor ekibinde, teknik sorumlu İskender Eroğlu ve kaleci antrenörü Seçkin Asuk'un da soyunma odası koridorlarında saldırıya uğrayarak darp edildiği öğrenildi.

ÇAKIYLA SALDIRI İDDİASI

O sırada statta görevli bir top toplayıcısının da Düzcespor kalecisi Salih Şenbaş'a çakıyla saldırıda bulunulduğu ifade edildi.

ANONS KRİZİ

Öte yandan Silivri Stadı'nın hoparlöründen Düzcespor Teknik Sorumlusu İskender Eroğlu aleyhinde yapılan anons, yaklaşık bin kişilik ev sahibi taraftarı galeyana getirdi.

"TEKNİK DİREKTÖR OLMUŞ AMA ADAM OLAMAMIŞ"

Gerginliğin yaşandığı sırada yapılan anonsta, "Arkadaşlar lütfen sakin olalım. İstedikleri bu. Ceza almamızı istiyorlar. Düzce teknik direktörünün terbiyesizliğine ayak uydurmayın. Adam olamamış. Teknik direktör olmuş ama adam olamamış. Tribünlere yapmış olduğun hareket yakışıyor mu hoca? Yakışıyor mu sana?" ifadeleri kullanıldı.

Tribünler de bu anons sonrası hep bir ağızdan, "Burası Silivri buradan çıkış yok" şeklinde tezahüratta bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Taraftar kamerası)

- Sahada yaşanan gerginlik

- Tribünlerden yabancı maddelerin atılması

- Tünel önünde yaşanan arbede

- Hoparlörden yapılan anons

- Genel detaylar

İSTANBUL /