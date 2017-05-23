"Şikede kumpas" davasının 7. duruşması başladı

"Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 14'ü tutuklu 108 sanığın yargılandığı davanın 7. celsesi başladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski futbolcular Ümit Karan ve İbrahim Akın'ın da aralarında bulunduğu bir çok kişiye, "Futbolda şike" soruşturması adı altında "kumpas" kurduğu iddiasıyla aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 14'ü tutuklu 108 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada 7 tutuklu sanık hazır bulundu. Duruşma, eski emniyet amiri Soner Koç'un dün yarım kalan savunmasıyla devam ediyor.

Ümit TÜRK - İSTANBUL /