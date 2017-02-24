Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Aligül'le ilgili karar verildi
Dün serbest bırakılmıştı, kundakçı, tutuklandı
TSK açıkladı: El Bab'dan acı haber 2 Şehit 3 yaralı
El Bab'dan acı haber 2...
El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı : 41 ölü
El Bab'da bomba yüklü araçla...
El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı, çok sayıda yaralı var
El Bab'da bomba yüklü araçla...

Şike Soruşturmasında Kumpas Davası: Savcı 3 tutuklu sanığın tahliyesini istedi

Ümit TÜRK / İstanbul,() - "Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada savcı 3 sanığın tahliyesini istedi. Savcı ayrıca tutuksuz sanıklar Ekrem Açıkel...

Şike Soruşturmasında Kumpas Davası: Savcı 3 tutuklu sanığın tahliyesini istedi

Ümit TÜRK / İstanbul,() -

"Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada savcı 3 sanığın tahliyesini istedi. Savcı ayrıca tutuksuz sanıklar Ekrem Açıkel ile Mehmet Oyan hakkındaki karakola imza atma şartının kaldırılarak yurtdışı yasağının devamına karar verilmesini talep etti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda görülen davanın beşinci celsesinde katılma ve tahliye taleplerini alan mahkeme heyeti, görüşünü açıklaması için sözü duruşma savcısına verdi. Duruşma savcısı Murat Yıldırım, müştekilerin katılma talebinin kararını mahkeme heyetine bıraktığını belirterek, tutuklu sanıklar Lokman Yanık, Abdullah Çelik ve Mustafa Tunç'un suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Savcı Yıldırım ayrıca, tutuksuz sanıklar Ekrem Açıkel ile Mehmet Oyan hakkındaki karakola imza atma şartının kaldırılarak yurtdışı yasağının devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, talepler hakkında karar vermek için duruşmaya ara verdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.