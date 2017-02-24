Şike Soruşturmasında Kumpas Davası: Savcı 3 tutuklu sanığın tahliyesini istedi

Ümit TÜRK / İstanbul,() -

"Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada savcı 3 sanığın tahliyesini istedi. Savcı ayrıca tutuksuz sanıklar Ekrem Açıkel ile Mehmet Oyan hakkındaki karakola imza atma şartının kaldırılarak yurtdışı yasağının devamına karar verilmesini talep etti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda görülen davanın beşinci celsesinde katılma ve tahliye taleplerini alan mahkeme heyeti, görüşünü açıklaması için sözü duruşma savcısına verdi. Duruşma savcısı Murat Yıldırım, müştekilerin katılma talebinin kararını mahkeme heyetine bıraktığını belirterek, tutuklu sanıklar Lokman Yanık, Abdullah Çelik ve Mustafa Tunç'un suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Savcı Yıldırım ayrıca, tutuksuz sanıklar Ekrem Açıkel ile Mehmet Oyan hakkındaki karakola imza atma şartının kaldırılarak yurtdışı yasağının devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, talepler hakkında karar vermek için duruşmaya ara verdi.