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Shane Larkin: Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim
SPOR 01.02.2020, 15:00
Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyeceğini açıkladı.
Daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye Milli takımının formasını giymek istediğini birçok kez dile getiren Larkin, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyeceğini duyurdu.
Türkiye forması giymenin son derece heyecan verici olduğunu belirten Larkin, "Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı'nı göğüsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip, sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum" ifadelerini kullandı.
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