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Şeyma, evinde yaptığı antrenmanla Avrupa ikincisi oldu

Sivas'ın Kangal ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Şeyma Kodaz, evinde yaptığı antrenmanlarla katıldığı Muaythai Avrupa Kupası'nda gümüş madalya kazandı.  Kangal ilçesindeki 75'inci Yıl Ortaokulu'nun öğrencisi olan Şeyma Kodaz, 2...

SPOR 01.01.2020, 11:21
Şeyma, evinde yaptığı antrenmanla Avrupa ikincisi oldu
Sivas'ın Kangal ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Şeyma Kodaz, evinde yaptığı antrenmanlarla katıldığı Muaythai Avrupa Kupası'nda gümüş madalya kazandı. 
Kangal ilçesindeki 75'inci Yıl Ortaokulu'nun öğrencisi olan Şeyma Kodaz, 2 yıl önce Muaythai sporu ile tanıştı. Muaythai antrenörü Tahir Sığırcı ile çalışmalarını sürdüren genç sporcu, il müsabakalarındaki başarıları sonrası birçok uluslararası şampiyonaya katılarak derece elde etti. 2018 yılındaki Uluslararası Karadeniz Kupası Muaythai Turnuvası'na antrenör Tahir Sığırcı tarafından hazırlanan Şeyma Kodaz, 40 kiloda Ukraynalı rakibi Anna Malevych'i yenerek altın madalya aldı. Başarılarını sürdüren Kodaz, ilçede imkanlar olmadığı için antrenmanlarını evde yapmaya başladı. Kodaz, son olarak Aralık ayında düzenlenen Muaythai Uluslararası İFRA-EMF Avrupa Kupası'nda 2'nci olarak gümüş madalya kazandı. 
ŞEYMA KODAZ: SPOR BENİM İÇİN BAYRAĞI TEMSİL EDİYOR
Sporun kendisi için önemli bir faaliyet olduğunu söyleyen Şeyma Kodaz, "Bu spor benim için bayrağı temsil ediyor. Türk bayrağını en yukarıya çıkarmak için elimden geleni yapıyorum. Bu sporda da hocam Sivas kent merkezinde yaşadığı için, evde kendim tek başıma çalışıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evde çalışarak birçok derece aldım. En son Avrupa kupasında 2'nci oldum. Evde antrenman malzemelerim var. Aslında çok imkanım da yok. Evde bulduğum şeylerle çalışıyorum. İmkanlar olmadığı halde Avrupa 2'ncisi oldum. İnşallah tekrar şampiyon olacağım" dedi. 
TAHİR SIĞIRCI: BÜYÜK BİR BAŞARI
Şeyma Kodaz'ın antrenörü Tahir Sığırcı ise, "Ben Kangal'da yeterli desteği bulamadığımdan dolayı maalesef Sivas merkeze taşınmak zorunda kaldım ama Şeyma 'Ben bu spora devam edeceğim' dedi. Evine torba astık. Birçok malzemesini verdik. Bundan sonraki süreçte Şeyma tek başına antrenmanlarını yaptı. Ben ara sıra geldim. Evde çalışarak Avrupa 2'ncisi oldu. Bu da aslında antrenman eksikliğinden kaynaklandı. İnşallah Şeyma seneye liseye başladığında Sivas merkezde olacak. O zaman daha çok çalışarak, daha çok ses getiren başarılar elde edeceğiz. Şeyma evde çalışarak Avrupa Kupası gibi bir şampiyonaya katıldı ve 2'nci oldu. Bu yine de büyük bir başarı" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Şeyma Kodaz ve antrenörünün açıklamaları
-Şeyma Kodaz'ın evinden görüntüler
-Şeyma'nın evde çalışması
-Kazandığı madalyalar

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