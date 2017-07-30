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Şevket Pehlivan, Karşıyaka'ya 3 milyon TL ödeyecek

KARŞIYAKA'da, futbol şubesine sponsor olduktan sonra yönetim dışından futbol şubesinin başkanlığına getirilen HB Pehlivanoğlu İnşaat'ın Yönetim Kurulu Şevket Pehlivan'ın 2017-18 sezonunda kulübe 3 milyon TL vermeyi taahhüt ettiği açıklandı. Yeni...

Şevket Pehlivan, Karşıyaka'ya 3 milyon TL ödeyecek
KARŞIYAKA'da, futbol şubesine sponsor olduktan sonra yönetim dışından futbol şubesinin başkanlığına getirilen HB Pehlivanoğlu İnşaat'ın Yönetim Kurulu Şevket Pehlivan'ın 2017-18 sezonunda kulübe 3 milyon TL vermeyi taahhüt ettiği açıklandı.
Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından
Karşıyaka, sponsorluk anlaşmasını imzaladı. İmzadan sonra ilk etapta kulübe 250 bin TL kaynak aktaran Pehlivan'ın, sözleşmeye göre ağustos sonuna kadar bu rakamı tesis, salon ve futbol takımının formasının sırt reklamı karşılığında 500 bin TL'ye çıkaracağı ifade edildi. 
Sezon içinde HB Pehlivanoğlu İnşaat'ın kulübe ödeyeceği paranın 3 milyon TL'ye çıkacağı belirtilirken, kalan 2.5 milyon TL'nin hibe mi olacağı yoksa temlik karşılığında mı verileceği, sponsorluğun lansman toplantısında açıklanacak.
Kulüp ve firma arasındaki anlaşmanın lansmanı hafta içinde yapılacak. Geçen sezon Göztepe'ye de forma reklamı veren Şevket Pehlivan, Karşıyaka'da futbol şubesini kulüpten ayırdıklarını açıklamış, Başkan Mutlu Altuğ ise böyle bir devrin söz konusu olmadığını, Pehlivan'ın şube başkanlığı yapacağını duyurmuştu.

FOTOĞRAF

 

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