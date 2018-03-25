Sesi Görenler Milli Takımı, Rusya'yı 1-0 yendi    

İSTANBUL,()

TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, IBSA B1 Grand Prix'deki üçüncülük maçında Rusya'yı 1-0 mağlup etti. Sesi Görenler Milli Takımı'nın golünü Hasan Şakay kaydetti.

Gruptaki ilk maçında İngiltere'ye 4-1 mağlup olan Milli Takım, ikinci maçında ev sahibi Japonya'yı 2-0 yenerek grup ikincisi olmayı başardı..

Milli Takım, Avrupa üçüncülüğünün ardından 2015'te Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve 2017'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ilk beşe girerek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Milliler, 8-18 Haziran 2018 tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na ikinci kez katılma hakkı elde etti.

Sesi Görenler Milli Takımı, 1-7 Mart tarihlerinde Riva'da düzenlenen İstanbul Cup Turnuvası'nda da şampiyon oldu.

(FOTOĞRAFLI)

