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Sesi Görenler, İspanya'yı 1-0 yendi    

İSTANBUL,() Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler Milli Takımı, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen IBSA-B1...

Sesi Görenler, İspanya'yı 1-0 yendi    

İSTANBUL,()

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler Milli Takımı, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen IBSA-B1 Dünya Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi İspanya'yı 1-0 mağlup etti.
Görme Engelliler Milli Takımı'nın golünü Hasan Şatay kaydetti. Bu sonucun ardından, Görme Engelliler Milli Takımı çeyrek finale yükselme şansını kaybetti. Grupta İspanya'nın 6, son maçlarını yarın yapacak Tayland ve Fas'ın da 3'er puanı bulunuyor. 16 ülkenin yer aldığı şampiyonada, 4 grupta ilk 2'ye giren takımlar çeyrek finale yükseliyor.

(FOTOĞRAFLI)
 

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