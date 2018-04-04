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Sesi Görenler Deplasmanlı B1 Futbol Ligi'nde 2018 sezonunun kuraları çekildi

Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Sayyıdan: "Lig kurulurken birçok kesimden ve kişiden önemli destekler aldık"  Ercan ATA-ANKARA/ Sesi Görenler Deplasmanlı B1 Futbol Ligi'nin 28 Nisan'da başlayacak 2018 sezonunun kuraları Ankara'da...

Sesi Görenler Deplasmanlı B1 Futbol Ligi'nde 2018 sezonunun kuraları çekildi

Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Sayyıdan: "Lig kurulurken birçok kesimden ve kişiden önemli destekler aldık" 

Ercan ATA-ANKARA/

Sesi Görenler Deplasmanlı B1 Futbol Ligi'nin 28 Nisan'da başlayacak 2018 sezonunun kuraları Ankara'da çekildi. 
Kura çekimine Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, sporcular ve kulüp temsilcileri katıldı. 
TFF Engelliler Koordinasyon Başkanı Ömer Gürsoy, kura çekiminde yaptığı konuşmada, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in göreve gelmesiyle, revize ettikleri engelliler koordinasyon kuruluyla görme engelliler futbolunun kaderinin belirlendiğini söyledi.
Gürsoy, geçen 6 yıllık dönemde hem Avrupa hem de dünya ülkeleri arasında tek deplasmanlı ligi oluşturduklarını ifade ederek, sponsorların da işin içine girmesinin önemli bir katkı sağladığını dile getirdi.
Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayyıdan ise, federasyon bünyesinde 8 farklı faaliyet gösterdiklerini dile getirerek, futbolun en önemli etkiyi yarattığını söyledi. 
Sesi Görenler B1 Futbol Ligi'nde 2018 sezonunun ilk hafta maç programı şöyle: 
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü-Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü 
İzmir Çağdaş Görme Engelliler Spor Kulübü-Anadolu Engelliler Spor Kulübü 
Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Engelliler Spor Kulübü-Türkiye Görme Engelliler Derneği 
Osmanlıspor-Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kura çekiminden detaylar

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