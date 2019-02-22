Servet Çetin: Derbiden beraberlik bekliyorum

"Diagne ligde daha çok gol atacaktır"

"Semih varsa, kadroda yer veririm"

İSTANBUL /

Galatasaray, Fenerbahçe ve milli takımın eski oyuncusu Servet Çetin, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde favorinin olmadığını belirterek, "Derbi maçları farklı oluyor. Fenerbahçe iyi oynamıyor belki ama 'Beşiktaş bu maçın favorisidir' de diyemiyorum. Bu maçtan beraberlik çıkar diye düşünüyorum" dedi.

Servet Çetin ayrıca, Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne için de, "Fiziksel özelliğiyle birlikte ligde çok gol atacaktır" ifadelerini kullandı.

Asist Analiz yayınına telefonla bağlanan Servet Çetin, Avrupa'dan elenen Fenerbahçe ve Galatasaray'dan, pazartesi günü oynanacak derbi mücadelesine, Galatasaray'ın transferlerinden, Fenerbahçe'nin forvet hattında yaşanan gol sorununa kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda hem Fenerbahçe, hem de Galatasaray'ın elenmesiyle ilgili olarak Çetin, "Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı iç sahada Benfica'ya karşı 2 gol yemesiydi. Eğer deplasmana 0-0'lık beraberlik ile gidilseydi şanslı olabilirdi. Çünkü 1-1'lik ve gollü beraberliklerle Galatasaray tur atlayacaktı. Bunun sıkıntısını yaşadı. Benfica da küçümsenecek bir takım değil. Fenerbahçe ilk maçı kazanmasına rağmen turu geçecek gibi bir oyun sergilemedi. Galatasaray'dan umutluydum ancak 2 golü çıkarmak zor" diye konuştu.

"DIAGNE LİGDE DAHA ÇOK GOL ATACAKTIR"

Sarı kırmızlı takımın devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne için de Çetin, "Benfica maçında çok fazla ceza sahasına giremedi. Süper Lig'de daha etkili olacaktır. Avrupa maçlarında o pozisyonlara girmek daha zor. Ligde daha çok iş yapacaktır. Fiziksel özelliğiyle birlikte ligde daha çok gol atacaktır" şeklinde konuştu.

"SEMİH VARSA, KADRODA YER VERİRİM"

Galatasaray'ın defans hattında yer alan Christian Luyindama ve Marcao'yu da değerlendiren Çetin, "Kötü oyuncular değil ancak ben yerli oyuncudan yanayım. Semih varsa ben Semih'e kadroda yer veririm. Kötü oyuncular değiller ama yabancı oyuncuya karşıyım. 14 yabancı var ve takımların stoperlerine ve kalecilerine bakıldığı zaman yabancı oyuncular, stoper ve kaleci bulmakta zorlanıyoruz. Sporcuyu kötülemiyorum ama yerli oyuncudan yanayım. Bana ağır diyorlar ama ben ondan daha çabuğum. Luyindama kötü oyuncu değil, genç de bir oyuncu. Kendimle kıyaslamam doğru değil. Herkesin bir oyun stili var ama ben yerli oyuncudan yanayım" dedi.

2008'de Benfica'ya karşı deplasmanda UEFA Avrupa Ligi'nde alınan 2-0'lık galibiyetin mimarlarından olan Çetin, "Benfica'yı 2-0 yendiğimiz maçta asisti ben yapmıştım ve Emre golü atmıştı. Luyindama da gol atıyor, o özelliği var" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN KADRO YAPISINA BAKMAK LAZIM"

Servet Çetin, Fenerbahçe'nin forvet hattında yer alan Frey, Soldado ve Slimani'nin hücum hattında etkisiz kalmamasıyla ilgili olarak da, "Genel olarak takım kadrosuna bakmaz lazım. Onların en büyük handikabı bu sene kurulan kadronun yetersiz olması. Galatasaray ve Fenerbahçe rakip sahada daha baskılı oynayan takımlardı ve forvet pozisyonunda oynayan oyuncular daha şanslıydı. Bu sene Fenerbahçe daha az pozisyona giriyor ve baskılı bir oyun oynayamıyor. Sürekli rakip sahada oynadığınızda 3 pozisyondan birini atarsınız. Çok fazla pozisyona giremeyince, forvetler gol kaçırınca tabii sorunlar oluyor" dedi.

"DERBİDEN BERABERLİK BEKLİYORUM"

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde favori ekibin belli olmadığını sözlerine ekleyen Çetin, "Derbi maçları farklı oluyor. Fenerbahçe iyi oynamıyor belki ama Beşiktaş bu maçın favorisidir diyemiyorum. Çok farklı bir maç olacaktır. Beraberlik çıkar diye düşünüyorum ama bu maçın favorisini göstermek doğru değil, yanıltıcı olur" açıklamasını yaptı.

ÖĞRENCİLERE TÜRKÜ SÖYLEDİ

Öte yandan Servet Çetin, öğrencilerle bir araya geldiği söyleşide saz eşliğinde türkü söyledi.

Üsküdar'daki Halide Edip Adıvar Ticaret Lisesi'nde öğrencilerle buluşan Servet Çetin, kendisine yöneltilen soruları samimi bir şekilde yanıtladı. Çetin daha sonra ise bir öğrencinin sazı eşliğinde türkü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Servet Çetin'in türkü söylemesi