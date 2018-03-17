Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...

Sertel'den Altay tepkisi

İZMİR, () CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Altay taraftarının yarın deplasmanda oynanacak Sakaryaspor maçına güvenlik gerekçesiyle alınmayacak olmasına tepki gösterdi. Altay taraftarına uygulanan ambargo ile...

Sertel'den Altay tepkisi

İZMİR, ()

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Altay taraftarının yarın deplasmanda oynanacak Sakaryaspor maçına güvenlik gerekçesiyle alınmayacak olmasına tepki gösterdi. Altay taraftarına uygulanan ambargo ile ilgili yazılı açıklama yapan CHP'li Sertel, şunları söyledi:
"Şampiyonluğun kuvvetli adayı, İzmir'in güzide takımı, Süper Lig'de uzun yıllar İzmir'i temsil eden Büyük Altay'ın centilmen ve fedakar taraftarının güvenlik gerekçesiyle Sakarya maçına alınmaması akıl alır gibi değil. Altay seyircisinin Sakarya'ya girmemesi, maçın televizyonlarda yayınlanmaması şaibeli bir duruma yol açacaktır. Sakaryaspor taraftarının Altay Spor Kulübü taraftarı ile bir husumetinin olacağına inanmıyorum. İzmir Valisi'nin Sakarya Valisi ile görüşerek bu sorunun çözülmesi ve Altay taraftarının takımına destek olmasına müsaade edilmelidir. Eğer bir kentin Valisi ve Emniyet Müdürü gerekli önlemleri alamayıp çözümü taraftarı stada sokmamakta buluyorsa o kentte görev görmelerine gerek yoktur. Görevi bırakmalıdırlar. Ezeli rekabet içinde olan taraftarların dahi aynı statta maçı izlediği ülkemizde Altay'a uygulanan bu ambargo Türk spor tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Yeşil sahada kazanamayanlar bu tür girişimlerle Türk sporuna büyük zarar vermektedirler."


 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314