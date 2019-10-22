Son Dakika
Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı - Ek fotoğraflar
Serkan Kırıntılı tarihe geçti!
Süper Lig'in 8’inci haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor – BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında tarihe geçen bir pozisyon yaşandı. Konya ekibi’nin sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği mücadelenin başlama düdüğüyle birlikte...
SPOR 21.10.2019, 22:32
Süper Lig'in 8’inci haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor – BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında tarihe geçen bir pozisyon yaşandı. Konya ekibi’nin sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği mücadelenin başlama düdüğüyle birlikte Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı kendisine doğru gelen topu ceza sahası dışında elle kontrol etti ve direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Serkan Kırıntılı'nın ceza sahası yayı içinde maçın henüz 20'nci saniyesinde topu elle tutması sonucu gördüğü kırmızı kart, dünya futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartları arasına girdi.
Serkan Kırıntılı ayrıca, Türk futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartını gördü.
DÜNYA FUTBOL TARİHİNİN EN HIZLI KIRMIZI KARTLARI
Serkan Kırıntılı ayrıca, Türk futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartını gördü.
DÜNYA FUTBOL TARİHİNİN EN HIZLI KIRMIZI KARTLARI
Futbolarena.com'un arşivleri inceleyerek yaptığı haberde dünya futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartları listesi şöyle şekillendi:
- Cross Park Celtic - Taunton East Reach / Lee Todd – 2’nci saniye (2000 - Hakeme küfür)
- Bologna – Parma / Giuseppe Lorenzo – 10’uncu saniye (1990 - Rakibe tokat)
- Sheffield Wednesday – Wolverhampton / Kevin Pressman – 13’üncü saniye (2000 - Ceza alanı dışında elle oynama)
- Crewe Alexandra - Darlinghton / Mark Smith – 19’uncu saniye (1994 - Ceza alanı dışında elle oynama)
- Konyaspor – Yeni Malatyaspor / Serkan Kırıntılı – 20’nci saniye (2019 - Ceza alanı dışında elle oynama)
18°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 22 Ekim 2019
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:22
|Yatsı
|19:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. M. United
|9
|10
|14. Everton
|9
|10
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2