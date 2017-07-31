Serkan Bakan Göztepe'de

İZMİR, ()

KALECİ sorununu Sporting Lizbon'dan Beto Pimparel'i alarak çözen Göztepe, geleceğe yatırım amaçlı bir transfer yaparak Gaziantepspor'un 16 yaşındaki yıldız adayı Serkan Bakan'ı da renklerine bağladı. Aralarında İngiltere Premier Lig kulüplerinden Manchester United ve Tottenham’ın da olduğu pek çok Avrupa kulübünün transfer listesinde yer alan genç futbolcu, bugün İzmir'e gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşme imzaladı. Gaziantepspor'un altyapısından yetişen ve çeşitli yaş kategorilerinde 24 kez milli olan Serkan, geçen sezon 3 maçta forma giymiş, ligin son haftasında Antalyaspor filelerini sarsarak Süper Lig'in en golcüsü unvanını kazanmıştı. Kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 2001 doğumlu Serkan Bakan için ne kadar bonservis ücreti ödendiği açıklanmadı.

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