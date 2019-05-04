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Serik Belediyespor - Turgutluspor: 1-3

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) () STAT: İsmail Oğan HAKEMLER: Gökhan Alkayalar (xxx), Ozan Bekar (xxx), Mücahid Adem Çelebi (xxx) SERİK BELEDİYESPOR: Armağan (xx) - Çağlar (xx) (Dk. 83 Ahmet x), Rauf (xx) (Dk. 87 Samet x), Ceyhun (xx),...

Serik Belediyespor - Turgutluspor: 1-3

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) ()

STAT: İsmail Oğan
HAKEMLER: Gökhan Alkayalar (xxx), Ozan Bekar (xxx), Mücahid Adem Çelebi (xxx)
SERİK BELEDİYESPOR: Armağan (xx) - Çağlar (xx) (Dk. 83 Ahmet x), Rauf (xx) (Dk. 87 Samet x), Ceyhun (xx), Abdurrahman (xx), İbrahim (xx) (Dk. 32 Arda Kürşat Kaya xx), Cenk (xxx), Berkay (xx), Halil İbrahim (xx), Yusuf Avcılar (xxx), Muhammed (xxx)
TURGUTLUSPOR: Fadıl (xxx) - Emre (xx), Ertuğrul (xx), Oğuzhan (xx), Furkan (xx), Şeyhmus (xx), Gökhan (xxx) (Dk. 90 Yusuf Yıldırım), Baturay (xx), Zihni (xxx) (Dk. 74 Sezer x), Mehmet (xx), Mustafa (xx) (Dk. 72 Necati xx)
GOLLER: Dk. 37 Rauf (Serik Belediyespor) - Dk. 4 Gökhan, Dk. 29 Ertuğrul, Dk. 90+4 Yusuf Yıldırım (Turgutluspor)
SARI KARTLAR: Rauf, Yusuf Avcılar (Serik Belediyespor) - Oğuzhan, Zihni, Yusuf Yıldırım (Turgutluspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Serik Belediyespor sahasında Turgutluspor'a 3-1 mağlup oldu. İki takım da sahaya yedek ağırlıklı kadrolarla çıkarken, karşılaşmayı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Serik Belediyespor Başkanı Ali Aksu ve Turgutluspor Başkanı Ümit Akkuş da izledi. Maç öncesinde Aytemiz Alanyaspor'da kaza sonucu yaşamını yitiren Josef Sural için saygı duruşunda bulunuldu.

4'üncü dakikada gelişen Turgutluspor atağında Gökhan, topu filelerle buluşturdu: 0-1.
29'uncu dakikada Turgutluspor'dan Ertuğrul attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
37'nci dakikada Serik Belediyesporlu Rauf topu filelerle buluşturdu: 1-2.
İlk yarı 2-1 Turgutluspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
90+4'üncü dakikada Yusuf Yıldırım topu ağlarla buluşturdu: 1-3.
Karışlaşma Turgutluspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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