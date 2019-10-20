banner314

banner325

Son Dakika

Serik Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-1

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () STAT: İsmail Oğan HAKEMLER: Okan Kayataş (x), Oğuzhan Yazır (x), Rıdvan Çevik (x) SERİK BELEDİYESPOR: Ahmet (xx)- Taner (xx), Sefa(x)(Dk.51 Cenk xx), Alican (xxx), Ahmet (xx), Doğancan (xxx), Burçin...

SPOR 20.10.2019, 17:02
Serik Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-1

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

STAT: İsmail Oğan
HAKEMLER: Okan Kayataş (x), Oğuzhan Yazır (x), Rıdvan Çevik (x)
SERİK BELEDİYESPOR: Ahmet (xx)- Taner (xx), Sefa(x)(Dk.51 Cenk xx), Alican (xxx), Ahmet (xx), Doğancan (xxx), Burçin (xxx), Erdi (xxx), Atakan (xxx), Abdulsamet (xxx), Güven (xx)
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Mustafa (xx)- Bilal (xx)(Dk.57 Serhat x), Uğur (xx), Fatih (xx)(Dk.79 Ramazan x), Bülent (xxx), Arda (xxx), İlker (xx), Kadir (xx), Sırat (xx), Muhammet (xx), Bünyamin (xx)(Dk.64 Salih x)
GOLLER: Dk.66 Doğancan, Dk.90+2 Alican (penaltı)(Serik Belediyespor), Dk.50 Arda (Sultanbeyli Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk.90+6 Erdi (Serik Belediyespor)
SARI KARTLAR: Güven, Alican, Atakan, Burçin, Mehmet Şansal (teknik direktör)(Serik Belediyespor), Bülent, Fatih, Sırat, Kadir, Sertaç (kulübede)(Sultanbeyli Belediyespor)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Serik Belediyespor evinde karşılaştığı Sultanbeyli Belediyespor'u 2-1 yendi.
Maç, Sultanbeyli Belediyespor'un vuruşuyla başladı.
Maçın ilk yarısında gol olmadı.
50'nci dakikada gelişen Sultanbeyli Belediyespor atağında topla buluşan Arda ceza sahası içerisinde vurduğu kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.
66'ncı dakikada Serik Belediyespor'un atağında Doğancan'ın ceza sahası içerisinden vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.
90+1'inci dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında ceza sahası içerisinde Cenk'e yapılan hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
92'nci dakikada penaltı atışını kullanan Alican topu filelere gönderdi: 2-1.
90+6'ncı dakikada Muhammet'e faul yapan Erdi direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Maçta başka gol olmayınca Serik Belediyespor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Yorumlar (0)
20°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 20 Ekim 2019
İmsak 05:50
Güneş 07:14
Öğle 12:54
İkindi 15:53
Akşam 18:23
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 8 15
2. Alanyaspor 7 14
3. Başakşehir 8 14
4. Galatasaray 8 13
5. Sivasspor 8 12
6. Konyaspor 7 12
7. Fenerbahçe 7 11
8. Gaziantep FK 8 11
9. Antalyaspor 8 11
10. Malatyaspor 7 10
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 7 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 7 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Bursaspor 8 15
4. Ümraniye 8 14
5. Keçiörengücü 8 14
6. Balıkesirspor 8 13
7. Fatih Karagümrük 7 12
8. Altay 7 12
9. Erzurum BB 8 11
10. Adana Demirspor 8 10
11. İstanbulspor 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 8 8
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 8 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 8 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Bournemouth 9 12
10. West Ham 9 12
11. Aston Villa 9 11
12. Wolverhampton 9 11
13. Everton 9 10
14. M. United 8 9
15. Sheffield United 8 9
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Getafe 9 13
7. Valencia 9 13
8. Sevilla 8 13
9. Athletic Bilbao 8 12
10. Villarreal 8 11
11. Levante 8 11
12. Osasuna 9 11
13. Deportivo Alaves 9 11
14. Real Valladolid 8 10
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 9 2