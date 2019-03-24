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Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor: 2-2

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) () STAT: İsmail Oğan HAKEMLER: Deniz Kükrek (xx), Bekir Özçelik (xx), Ferhat Dalgıç (xx) SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xx) - Taner (xx), Erdal (xx), Sinan (xxx), Ahmet (x), Mehmet (xx) (Dk. 84 Samet), Alican...

Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor: 2-2

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) ()

STAT: İsmail Oğan
HAKEMLER: Deniz Kükrek (xx), Bekir Özçelik (xx), Ferhat Dalgıç (xx)
SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xx) - Taner (xx), Erdal (xx), Sinan (xxx), Ahmet (x), Mehmet (xx) (Dk. 84 Samet), Alican (xx), Abdurrahman (xx), Burçin (xx), Erdi (x) (Dk. 62 Arda x), Atakan (xxx)
KARACABEY BELEDİYESPOR: Muzaffer (xx) - Ömer (xx), Hüseyin (xx) (Dk. 75 Mahmut x), İlker (xx) (Dk. 82 Ercan), Muhammet (xx), İlyas (xxx), Cemal (xxx), Adem (xxx), Batuhan (xx) (Dk. 68 Emrah x), Anıl (xx), Cenk (xx)
GOLLER: Dk. 66 (P) Mehmet, Dk. 85 Sinan (Serik Belediyespor) - Dk. 7 Adem, Dk. 89 İlyas (Karacabey Belediyespor)
SARI KARTLAR: Alican, Samet, Arda, Sinan, Abdurrahman (Serik Belediyespor) - Cemal, Batuhan, Ömer, Muhammet, Adem (Karacabey Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Serik Belediyespor sahasında Karacabey Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. Serik Belediyespor 45 puanla 4'üncü sırada yer alırken, Karacabey Belediyespor ise 51 puanla 3'üncü sırada kaldı.

7'nci dakikada gelişen Karacabey Belediyespor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem, topu filelerle buluşturdu: 0-1.
66'ncı dakikada oyuna ikinci yarıda dahil olan Arda'nın Karacabey ceza sahası içerisinde düşürülmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mehmet topu ağlara gönderdi: 1-1.
85'inci dakikada Sinan ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
89'uncu dakikada gelişen Karacabey atağında, Abdurrahman'a yapılan faul sonrası ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan İlyas, topu filelere gönderdi: 2-2.
Maç 2-2 sona erdi.

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