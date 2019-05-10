Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor: 1-0

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) ()

STAT: İsmail Ogan

HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Sezgin Altun (xx), İlker Ayten (xx)

SERİK BELEDİYESPOR: Orkun(xx) - Taner(xx), Erdal (xx), Kaan (xx), Sinan (xx), Ahmet (xxx), Alican (xx), Sertaç (xx) (Dk. 88 Cenk), Burçin(xx), Erdi (xx) (Dk. 79 Arda x), Atakan (xx) (Dk. 72 Samet x)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Muzaffer (xx) - İsmail (xx), Hüseyin (xx) (Dk. 80 Ömer), Gökhan (xx), Emrah (xx), İlker (xx), Muhammed (xx), Cemal (xx), Adem (xx) (Dk. 72 Batuhan x), Anıl (x) (Dk. 58 Mahmut x), Cenk (xx)

GOL: Dk. 4 Ahmet (Serik Belediyespor)

SARI KARTLAR: Burçin, Atakan, Alican, Sinan (Serik Belediyespor) - Hüseyin, Cemal (Karacabey Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta, TFF 2'nci Lig'e yükselme play off yarı final maçında Serik Belediyespor, Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor'u 1-0 yendi.

4'üncü dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında sağ taraftan Taner'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet, topu filelerle buluşturdu ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda her iki takımın gelişen atakları golle sonuçlanmayınca maç, Serik Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçın rövanşı 15 Mayıs Çarşamba günü Bursa Karacabey'de oynayacak.

Karşılaşmayı Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, kurum amirleri, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Serik Belediyespor Başkanı Ali Aksu, Karacabey Belediyespor Kulüp Başkanı Uğur Koçak ve 5 bin taraftar izledi.

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