Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...
İzmir'de toplu taşıma dini bayramlarda ücretsiz, milli bayramlarda 1 kuruş
Eski İZFAŞ binasının tahsisi iptal...
EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin gümrük vergisi hamlesiyle yükseldi
Petrol fiyatları yükseldi
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Vatandaşların yüzde 90'ı rezervasyon tarihilerini değiştirdi
Tatil rezervasyonları yenilendi

Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor: 1-0

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) () STAT: İsmail Ogan HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Sezgin Altun (xx), İlker Ayten (xx) SERİK BELEDİYESPOR: Orkun(xx) - Taner(xx), Erdal (xx), Kaan (xx), Sinan (xx), Ahmet (xxx), Alican (xx), Sertaç (xx)...

Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor: 1-0

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) ()

STAT: İsmail Ogan
HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Sezgin Altun (xx), İlker Ayten (xx)
SERİK BELEDİYESPOR: Orkun(xx) - Taner(xx), Erdal (xx), Kaan (xx), Sinan (xx), Ahmet (xxx), Alican (xx), Sertaç (xx) (Dk. 88 Cenk), Burçin(xx), Erdi (xx) (Dk. 79 Arda x), Atakan (xx) (Dk. 72 Samet x)
KARACABEY BELEDİYESPOR: Muzaffer (xx) - İsmail (xx), Hüseyin (xx) (Dk. 80 Ömer), Gökhan (xx), Emrah (xx), İlker (xx), Muhammed (xx), Cemal (xx), Adem (xx) (Dk. 72 Batuhan x), Anıl (x) (Dk. 58 Mahmut x), Cenk (xx)
GOL: Dk. 4 Ahmet (Serik Belediyespor)
SARI KARTLAR: Burçin, Atakan, Alican, Sinan (Serik Belediyespor) - Hüseyin, Cemal (Karacabey Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta, TFF 2'nci Lig'e yükselme play off yarı final maçında Serik Belediyespor, Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor'u 1-0 yendi.

4'üncü dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında sağ taraftan Taner'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet, topu filelerle buluşturdu ve ilk yarı 1-0 sona erdi.
İkinci yarıda her iki takımın gelişen atakları golle sonuçlanmayınca maç, Serik Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçın rövanşı 15 Mayıs Çarşamba günü Bursa Karacabey'de oynayacak.
Karşılaşmayı Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, kurum amirleri, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Serik Belediyespor Başkanı Ali Aksu, Karacabey Belediyespor Kulüp Başkanı Uğur Koçak ve 5 bin taraftar izledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328